SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。津夏なつな（@tunatu727）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）呪いの動画 時代に影響されるのは人間だけではありません。幽霊も令和の風潮には振り回されている様子……。「考察動画だけ見て分かった気になる」とは、ドキッとする人も多いのではないでしょうか？（笑）いかがでしたか？