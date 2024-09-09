テレ東では毎週金曜夜 8 時から、ドラマ８「しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～」を放送中です。原作は累計 210 万部（電子＋紙）を超える大ヒット漫画「しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～」（原作：左藤真通／作画：富士屋カツヒト／監修：清水陽平／白泉社「黒蜜」連載）。中島健人演じる新世代のニュータイプ弁護士・保田理（やすだおさむ）が、訪れる相