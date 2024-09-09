SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。邑田 （@murata116）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）暗み事案 深夜、廊下でモフモフの何かと邂逅。「ニャー」と名乗りを上げたのは、飼い猫ちゃんだったのでした（笑）可愛すぎるやり取り、うらやましいですね〜！いかがでしたか？邑田 （@murata116）さんはほかにも様々なお話を描