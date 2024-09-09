前の記事『【独占告白】「お願いした事実もない」記者会見後に「ドーピング疑惑騒動」の平本蓮が明かした胸中』では、RIZINの看板選手である平本蓮が超RIZINでの朝倉未来戦後に降りかかった「ドーピング疑惑騒動」について、自らの口で明確に否定をしている。９月２日に行われた記者会見の直後、平本がFRIDAYデジタルの独占取材に応じた。騒動の発端は平本の元トレーナーで格闘家の赤沢幸典氏（32）と平本の通話音声が?上に投稿さ