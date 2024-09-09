SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。もずく@がんばってはたらく （@mozuku_zqu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）冷たい人間 会議中にやってきたのは、ほぼ関わりのない育休中の後輩。連れてこられた赤ちゃんに、皆メロメロの様子ですが……。一人、何の感情も動かないもずくさんは、そっと後ろで微笑み、敵意のなさをア