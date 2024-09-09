「飛び石で高級車が傷ついた」「ボルトが飛んできて当たった」男女３人組はこう因縁をつけ、トラック運転手の免許証を撮影。画像を不正利用しクレジットカード（クレカ）を偽造していたという――。９月４日までに警視庁犯罪収益対策課が詐欺などの疑いで逮捕したのは、東京都江東区に住む職業不詳・斎藤貴聡（32）、妻の智華（33）、夫婦の知人で神奈川県横浜市の派遣社員・野村祐貴（30）の３容疑者だ。調べに対し斎藤容疑者は黙