本塁打で自己最多タイ、打点は自己新のメモリアル弾米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発し、5回に2試合ぶりの46号ソロ。伸ばし続けている史上初の記録を「46本塁打＆46盗塁」とした。これに驚いているのが地元局の放送席だ。あまりに雄大な打球に「どこまで飛ばしたの…」と驚きの声を上げている。大谷は初回の打席が左飛、3回は中前打。5回1死で