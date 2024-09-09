アルミホイルには光沢している面と、光沢のないマットな面があります。例えばおにぎりを包むときや、鮭のムニエルを包むとき……筆者は何となく光沢側を外側に、マット側を内側にして包むようにしているのですが、使い方としてどうするのが正しいのでしょうか。一般社団法人日本アルミニウム協会（以下、「JAA」）に聞きました。アルミホイル結論から言うと、JAAによれば「アルミホイルに表裏はありません」とのこと。どちらを