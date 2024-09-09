10人に1人は左利きと言われる割に、文房具やキッチン用品は右利きを前提として作られたものが多いですよね。利き手が左の人でも心地良く使える道具を扱う、左ききの道具店から発売された「左ききの手帳 2025」（3300円）は、左手で書くことを前提とした国内で唯一の手帳で、使いやすさを考えた工夫が満載！持ち運びやすいB6サイズで、カラーバリエーションもイエロー、グレイッシュベージュ、コーラル、ネイビー、バイオレットと豊