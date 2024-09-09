帝京高校のCB田所莉旺、川崎U-18退団→高体連行き決意の背景伝統のカナリア色のユニフォームを身に纏う帝京高校。近年は全国制覇から遠ざかるものの、高校選手権で6度、インターハイで3度の優勝経験を誇る、文字どおり名門校だ。「カナリアのユニフォームが持つ伝統の重みは常に感じています。胸の星の数（9つ）を見てもほかの高校とは全然違うし、これだけの日本一を取れるだけのチームだからこそ、僕は誇りと責任を感じながら