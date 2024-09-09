いわきFW谷村が30試合で17ゴール目いわきFCは9月7日、J2リーグ第30節で鹿児島ユナイテッドFCと対戦し、3-1で勝利した。この試合でFW谷村海那が2ゴールを決めて勝利に貢献したなか、「点取りすぎ」「絶対J1行け！」など、反響のコメントが寄せられている。試合は前半30分、MF西川潤がカットインドリブルからニアサイドを撃ち抜くミドル弾でいわきが先制。そして同39分に谷村が左サイドのフリーキックから頭で合わせて追加点を奪