◆米大リーグレッドソックス２―７ホワイトソックス（８日米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は「５番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発復帰。３打数１安打１四球。打率は２割８分４厘となった。９回の第４打席で今季１７本目、メジャー５０本目の二塁打となる右越二塁打を放つが、チームは２−７で敗れ、今季本拠地初のスイープのチャンスを逃した。５点差を追う９回２死。最後