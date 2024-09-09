なんとも見た目に重そうな駒台だ。将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2024」本戦トーナメント準決勝・第2試合、チーム豊島 対 チーム稲葉の模様が9月7日に放送された。第3局はチーム豊島・糸谷哲郎八段（35）とチーム稲葉・上野裕寿四段（21）が対戦。後手番だった新鋭・上野四段が快調に指し進める中、終盤に飛車2枚、角2枚を全て駒台に乗せるという珍しい「大駒コンプリート」が発生した。【映像】大駒、完全制覇！飛車