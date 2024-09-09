＜大相撲九月場所＞◇初日◇8日◇東京・両国国技館今年の春場所で110年ぶり新入幕優勝という快挙を達成した十両十一枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）が、ある意味で斬新なデザインの化粧まわしを身に纏って土俵入り。視聴者から「あまり見たことない」などと反響が寄せられた。【映像】斬新な化粧まわしで登場した尊富士春場所14日目の取組で右足首を負傷し、夏場所を2勝1敗12休で終えた尊富士が、十両として秋場所の初日から土俵に上