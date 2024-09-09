9月4日にみずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの一戦で、日本ハム・水谷瞬が、古巣相手に勝利の一撃を放ち、塁上で感極まった場面が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】累上で涙する水谷瞬2-5、ソフトバンクが3点リードで迎えた9回表・日本ハムの攻撃。この回、先頭の5番・松本剛が四球を選んで出塁すると、続く6番・マルティネスがレフトフライで1死となるも 7番・上