12人の議員が出馬の意思があると候補者乱立が取り沙汰されている自民党総裁選。これまであまりメディアに取り上げられず、最新のANN世論調査（2024年8月24日、25日）では支持率0%と国民の知名度も高くないが、出馬意欲を示しているのが齋藤健経済産業大臣だ。なぜ激戦の総裁選に挑もうとしているのか。本人を直撃した。【映像】裏金問題に激怒する齋藤氏（実際の映像）東京大学時代はハンドボール部で主将として活躍。卒業後は