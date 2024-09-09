大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）のスペシャルトークショーが8日、滋賀・大津市で行われ、まひろ役の吉高由里子、藤原彰子役の見上愛が参加した。【濃厚ラブシーン】吉高由里子に柄本佑が覆いかぶさって…主人公・紫式部／まひろは、千年の時を超えるベストセラー『源氏物語』を書きあげた女性。「光源氏」の恋愛ストーリーの原動力は秘めた情熱と想像力、そしてひとりの男性への想い。その男性の名