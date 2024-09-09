OKAMOTO'S・ハマ・オカモトと齋藤飛鳥によるテレビ朝日系音楽トーク番組『ハマスカ放送部』（毎週月曜深0：15）。4月から体調不良のため活動を休止していたハマが、きょう9日深夜の放送から復帰することが決定。サプライズで齋藤＆森本晋太郎（トンツカタン）の前に登場する。【写真】ハマ・オカモト＆齋藤飛鳥、番組イベントで豪華バンド共演同回の収録から復帰することが決まっていたハマだが、齋藤と森本を驚かせようと、