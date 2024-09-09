多数のアイドル・女優・歌手を輩出した名門ミスコン「ミスマガジン2024」で、『審査員特別賞』を受賞した古田彩仁（17）が、9日発売の『週刊ヤングマガジン』41号（講談社）にソロで初登場した。【受賞動画】“新・ミスマガ女王”葉月くれあ、言葉詰まらせ喜び語る同コンテストは1982年から始まった雑誌業界で最も歴史のあるミスコンで、初期には女優の斉藤由貴や細川ふみえ、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい