大谷が今季46号アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回一死の第3打席で右翼ポール際への豪快な46号ソロを放った。これで「46‐46」を達成し、自身のシーズン最多本塁打記録に並んだ。【動画】右翼ポール際へ豪快な一発！大谷翔平が46号本塁打を放つシーン打球速度116.7マイル（約187.8キロ）、角度34度、飛距離450フィー