好投が続く菊池。プレーオフでもローテに入るだろう(C)Getty Imagesアストロズの菊池雄星は現地時間9月7日（日本時間8日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に先発。6回を投げ、2本塁打を含む7安打4失点と苦しみながらも、今季8勝目（9敗）を挙げた。【動画】アストロズの菊池雄星がレイズ打線を三者連続三振！ 新天地で凄みを増す左腕のピッチングを見る初回は2死からランデル・グリチェクに安打されるも、2三振を奪