グラスノーと山本が万全の状態に戻れば、ドジャースはプレーオフに向けて好材料が揃ってくる(C)Getty Images右肘の腱炎により負傷者リスト（IL）入りとなっている、ドジャースのタイラー・グラスノーの現状が伝えられている。米メディア『ClutchPoints』が現地時間9月7日（日本時間8日）、「ドジャースのタイラー・グラスノーが負傷からの復帰に向けて重要な一歩を踏み出す」と銘打ったトピックを配信した。【動画】センターへ豪