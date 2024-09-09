ザ・プリンス 京都宝ヶ池は、「秋を味わう和のアフタヌーンティーセット」を9月1日から11月30日までの金・土・日曜と祝日に販売する。メニューはプティガトーと和菓子をお重の引き出しに詰めた「プティガトー4種」、「大原赤しそと紫芋のモンブラン」などのスイーツや、セイボリーには茸やそばの実など秋の食材を使用した「蕎麦の実と湯葉と茸の和風リゾット風煎り唐墨」、「海老蓑揚げ檸檬すぐきタルタル添え」、京小麦「せ