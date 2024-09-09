女子マラソン（視覚障害Ｔ１２）でパラリンピック東京大会金メダリストの道下美里選手（４７）＝三井住友海上＝は、１００人近くいる自身のサポーター「チーム道下」に支えられ、銅メダルを勝ち取った。連覇こそ逃したが、「障害のある人のために発信力を上げたい」との思いを胸に苦難を乗り越え、３大会連続のメダルに輝いた。中学生の時に病気で右目の視力を失い、２５歳の時に左目にも障害を負った。マラソンはダイエット目