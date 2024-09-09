保育園生活に必要なものすべてをサブスク化し、「手ぶら登園」の実現を目指して起業したナカラル株式会社の関原さん。脱サラして一番満足度が上がったのは奥様だったそうです。（全2回中の2回） 【写真】「これを待ってた」手ぶら登園を実現！サブスクで提供される保育園着「送迎や洗濯がラクになる」（全10枚） 3人の子を抱え、13年間勤めた大手銀行を退職し ── 2020年秋に起業したそうですが、それまでどんな仕事をしていま