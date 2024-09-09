ロシアによるウクライナへの攻撃が続いているなか、ゼレンスキ-大統領は「この1週間で誘導滑空爆弾が800発以上使われた」と明らかにしました。ウクライナメディアによりますと、8日、北東部ドネツク州にロシア軍の攻撃があり、3人が死亡、2人が負傷しました。前日には、州内のホテルに「誘導滑空爆弾」による攻撃があり、2人が死亡したとのことです。ゼレンスキー大統領は、この1週間でロシアがウクライナに投下した「誘導滑空爆弾