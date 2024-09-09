子どもがいる家庭が、もっと楽に子どもを登園させられる仕組みがあったら──。何枚使っても汚しても洗わず返していい保育園着のサブスクで起業した3児の父を取材しました。（全2回中の1回） 【写真】「汚して返却してもOK」なのにおしゃれ！なサブスクの保育園着（全10枚） 保育園に手ぶらで登園を ── 13年勤めていた銀行を退職し、保育園向けのサブスクで起業されたそうですね。事業内容について教えてください。 関原さん