ホンダ最新型「シティRS」実車公開！ホンダのタイ法人は、2024年8月23日から9月1日まで現地で開催された新車展示即売会「バンコクインターナショナルグランドビッグモーターセール2024」で、スポーティなコンパクトセダン「シティ」を展示しました。RSもアリ！ ホンダ新型「シティ」シティといえば、1981年にデビューした「トールボーイ」スタイル（背の高いハッチバック）の初代を思い浮かべるのではないでしょうか。ラゲッジ