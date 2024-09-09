大きな方向転換「なぜ、このタイミングで大きな方向転換を決意したのか？」【画像】ボルボの発表しているEV車をみる全109枚そう感じているボルボユーザーは少なくないのではなかろうか。EVシフトに関するボルボの発表についてである。ボルボが2030年完全EV化を撤回した背景。ボルボ・カーズはスウェーデン現地時間の9月4日、中期的な経営戦略に関して情報を公開した。その中で、電動化の目標を調整することが明らかになった。203