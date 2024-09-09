2022年北京冬季オリンピックの会場となった雲頂スノーパークにこのほど、北京大学ラグビーチームのトレーニングや試合会場として使用するラグビー専用競技場が完成しました。雲頂スノーパークと北京大学体育研究学部は4日、北京大学の五四スポーツセンターでラグビーに関する活動協力の調印式を行いました。両者は協力して大学生のラグビー競技により多くの活動機会を提供し、中国におけるラグビーの一層の普及を推進していきます