米ブルームバーグ通信は８日、セブン＆アイ・ホールディングスに対する買収提案を巡り、カナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタールがセブン＆アイに買収への関心を改めて伝える方針だと報じた。買収価格を引き上げる可能性もあるとしている。報道によれば、クシュタールは数日以内にセブン＆アイに書簡を送り、買収に引き続き意欲があることを伝える意向という。セブン＆アイが友好的に交渉に応じれば、買収価格を引