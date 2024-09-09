■MLBドジャース ー ガーディアンズ（日本時間9日、カリフォルニア州ロサンゼルス、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（30）が本拠地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で出場し、5回の第3打席で2試合ぶりとなるシーズン自己最多タイの46号本塁打を放った。今季46盗塁をマークしている大谷は、｢46本塁打−46盗塁｣に到達し、「50−50」の大記録も現実味を帯びてきた。本拠地に戻り、カード初戦でいきなり「45−45」を達