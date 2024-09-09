[８日 ロイター] - 米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）とシエナ大学が８日公表した全米の世論調査によると、大統領選の共和党候補トランプ前大統領と民主党候補ハリス副大統領の支持率がほぼ拮抗（きっこう）している。トランプ氏の支持率は４８％、ハリス氏は４７％。トランプ氏のリードはわずか１％ポイントと、調査の誤差３ポイントの範囲内となっている。トランプ陣営は、７月に民主党のバイデン大統領が選挙戦から撤退