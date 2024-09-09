レッドソックス、ヤンキース、レイズなどでメジャーで１８年間プレーしオールスターに１２回選出され、ア・リーグの首位打者を５回獲得たウェイド・ボッグス氏が８日（日本時間９日）、自らのＸを通じて前立腺がんを公表。その上で、野球界全体から激励と支援を求めたと、米大リーグ公式サイトが伝えた。６６歳となったボッグス氏は現役時代、レッドソックスの左打ちの三塁手として安打製造機として知られ首位打者を５度獲得。