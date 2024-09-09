2024年9月09日（月）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】信号無視・一時不停止・携帯電話・シートベルト 【鹿児島市内】速度違反・携帯電話・シートベルト 【南薩方面】ー 【北薩方面】ー 【姶良方面】一時不停止・携帯電話 【大隅方面】歩行者妨害・一時不停止・携帯電話・シートベルト 【種子・屋久方面】ー