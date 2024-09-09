今日9日(月)も広く晴れて、気温がハイペースで上がるでしょう。東海から九州にかけて、猛烈な暑さが続きそうです。広い範囲で強い日差し気温上昇今日9日(月)も、日本付近は高気圧の圏内で、広く晴れるでしょう。強い日差しに後押しされて、気温がグングン上がります。最高気温は、全国的に平年より高いでしょう。北海道は、札幌をはじめ広く25℃以上で、夏でも涼しいはずの釧路も27℃まで上がる予想です。秋田で33℃など、東北は