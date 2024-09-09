一報を知ったのはインドネシアのバリ島を旅行していた時だった。「至急、日本に連絡をして欲しい」ホテルに戻り、実家や友人たちに電話を掛けまくった。まだ携帯電話がそれほど普及していない時代の話だ。すると友人の1人からこう告げられた。【写真】サークル活動やカラオケを楽しむ順子さん「順子が事件に巻き込まれて亡くなった」一緒にバカンスを楽しんでいた同級生たちに衝撃が走った。【水谷竹秀/ノンフィクション・ラ