難関大学が続々と導入大学入学者に占める女性の割合は46.2％に達しているが、人文科学系や社会科学系への進学者が多く、理学系は29.3％、工学系は17.3％にとどまる――。2023年度に行われた文部科学省の学校基本調査で、そんな結果が出ている。2019年にOECD（経済協力開発機構）が行った調査ではさらに低く、理工系学部に進んだ女性の割合は9％にすぎない。OECD加盟諸国の平均も15％で高いとはいえないが、日本はそれをかなり下