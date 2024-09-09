フジテレビの高崎春アナウンサーが一日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。東京湾岸署の一日警察署長を務めた高崎春アナは、警視庁のマスコット・ピーポくんと一緒に交通標識などについてクイズを出しながら交通ルールを紹介しました。また、自転車に乗る際のヘルメット着用や、横断歩道を渡る際の安全確認などを呼びかけました。