【MLB】ドジャース−ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、第3打席で今季46号ホームランを放った。これで大谷は2021年に記録した自己最多ホームランに並ぶとともに、打点では同年の100打点を超えキャリアハイとなる101打点目をあげた。【映像】大谷、137メートル超特大アーチで「46-46」達成の瞬間チームが142試合を消化した時点で