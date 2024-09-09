東京・足立区で7日、古紙の買い取り業者が燃える火事がありました。7日午後11時半ごろ、足立区梅田にある古紙の買い取り業者「丸忠」で火事がありました。消防車など31台が出動し、火は約5時間半後にほぼ消し止められました。けが人はいないということです。警察は詳しい出火原因を調べています。