9月1日にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦で、西武に劇的な逆転勝利を呼び込むこととなったベテラン・栗山巧の選球眼が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】これ見逃せる！？脅威の選球眼3-5、西武が2点ビハインドで迎えた9回裏・西武の攻撃、2死満塁の場面で代打として登場した栗山は、日本ハム4番手・柳川大晟に対し、わずか2球でカウント0-2と追い込まれるも、ここから