子供の反抗期に悩む親も多いですよね。いつかは落ち着くと分かっていても、しんどいものです。そこで今回は娘の反抗期が落ち着いた理由について、エピソードを紹介します。こんなことで反抗期が落ち着くなんて…「娘が中2の頃、反抗期がひどくて大変でした。私を無視したり、ひどい言葉を吐いてきたりして……。でもある日急に反抗期が落ち着いたんです。なんでだろうと思ったのですが、どうやら娘が片思いするクラスの男子が『お