【MLB】ドジャース7-2ガーディアンズ（9月7日（日本時間9月8日））【映像】大谷の“弾丸ライナー”が高速着弾する瞬間9月7日（日本時間9月8日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにあるドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対クリーブランド・ガーディアンズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った打球が、高速でカメラマン席を直撃した場面が、野球ファンの間で注目を集めている。6-2、