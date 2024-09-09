8日、宮城県石巻市でバイク2台と乗用車2台の合わせて4台が絡む事故があり、バイクを運転していた50代の女性が死亡しました。警察によりますと、午後1時55分ごろ、石巻市の国道398号で乗用車が対向車線を走行中の乗用車に接触し、さらにその後ろを走るバイク2台と衝突しました。この事故でバイクを運転していた小林真由美さん（57）が死亡しました。もう一台のバイクを運転していた47歳の男性も全身を強く打ち重傷です。