野球の第13回U18（18歳以下）アジア選手権最終日は8日、台北で決勝戦があり、日本は台湾に1―6で敗れ、2016年以来2大会ぶりの優勝はならなかった。台湾は6大会ぶりの優勝。決勝で地元の台湾に敗れ、準優勝に終わった日本=2024年9月8日、天母球場、大坂尚子撮影日本は先発の今朝丸裕喜（報徳学園）が三回に逆転を許すと、救援した投手も流れを止められなかった。打線は台湾を上回る10安打を放ちながらも、一回に4番石塚裕惺（花