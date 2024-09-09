埼玉・上尾市の警察署の前で緊急走行していたパトカーが軽乗用車と衝突し、軽乗用車に乗っていた男女4人が重傷を負いました。目撃者男性：ゆうべはガチャンという音で、これはちょっと大きな事故かなと。8日午前0時40分ごろ、埼玉県警上尾警察署前でパトカーが交差点で軽乗用車と出合い頭に衝突し、軽乗用車に乗っていた男女4人（20代）が重傷を負いました。またパトカーに乗っていた警察官2人のうち1人が肘を擦る軽いけがをしまし