本日9月9日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、タカアンドトシがゲストたちとサイコロを振って、出た目の数だけバス停を進み＆出た目の食べ物の飲食店を探す絶品グルメ旅が放送される。【映像】半日で10の名所を全部巡れ！いいとこてんこ盛りツアーin那須群馬県の人気避暑地・吾妻峡にある八ッ場ダムからスタートして伊香保を巡る今回、パリ五輪レスリング女子フリースタイル76kg級の女子最重量級で日本史上初の金メダルに輝