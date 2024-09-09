■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4436) ミンカブ 東証グロース [ 割安 ] (3854) アイル 東証プライム [ 割安 ] (9432) 日本電信電話 東証プライム [ 割安 ] (7878) 光・彩 東証スタンダード [ 分析中 ] (5938) ＬＩＸＩＬ 東証プライム [ 割安 ] ■ 売り予想数上昇（最