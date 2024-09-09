ここは葛飾亀有──。亀有駅は、東京の東の端にある駅のひとつだ。【画像】『こち亀』両さん以外に「妙に目につくもの」が…常磐線「亀有」を写真で一気に見る東京都心から東に抜けてゆく鉄道路線は、海に近い南側からJR京葉線・東京メトロ東西線・都営新宿線・JR総武線・京成線と来て、いちばん北を通っているのが亀有駅のあるJR常磐線だ。日暮里駅から分かれた常磐線は、隅田川を渡って北千住、続けて荒川を渡って綾瀬駅を